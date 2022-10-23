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Агент нападающего «Оренбурга» Сычевого: «Он ставит себе цель забивать в каждом матче»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал о планах игрока.

«Перейти зимой в другой клуб? Никак не думаю про это, сезон длинный. Сычевой ставит себе цель забивать в каждом матче», — цитирует Metaratings агента.

26-летний Сычевой забил 11 голов в 12 матчах чемпионата России-2022/23. Форвард догнал вингера Квинси Промеса из «Спартака» в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-sychevogo-vladimir-stavit-sebe-tsel-zabivat-v-kazhdom-matche-1393293/
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ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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Квинси Промес

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