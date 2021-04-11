Николич рассказал о тактике «Локомотива» в матче против «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о тактике, которую использовал в матче 25-го тура Тинькоффпротив «Спартака» (2:0).

– Вы сознательно отдали инициативу «Спартаку» в начале игры или «Спартак» вас заставил?

– У многих команд сегодня есть желание забить быстрый гол. А у нас есть желание справиться с этим. Да, «Спартак» нас поддавил, но мы использоали это, создавая моменты в контратаках. Так что тут две точки зрения на подобные ситуации.

– Вы специально готовили Сильянова к этому матчу?

– Молодым игрокам надо доверять. Мухин играет постоянно, Титков появился в конце игры – он тоже в этой группе. Сильянов сегодня провел отличный матч, но это не его позиция – он правый защитник. Группа молодых ребят у нас растет и готовится.

(Артем Калинин)