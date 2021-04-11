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Николич рассказал о тактике «Локомотива» в матче против «Спартака»

21:44
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о тактике, которую использовал в матче 25-го тура Тинькоффпротив «Спартака» (2:0).

 
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0.«Локомотив» победил «Спартак» и вплотную приблизился к красно-белым в турнирной таблице

– Вы сознательно отдали инициативу «Спартаку» в начале игры или «Спартак» вас заставил?

– У многих команд сегодня есть желание забить быстрый гол. А у нас есть желание справиться с этим. Да, «Спартак» нас поддавил, но мы использоали это, создавая моменты в контратаках. Так что тут две точки зрения на подобные ситуации.

– Вы специально готовили Сильянова к этому матчу?

– Молодым игрокам надо доверять. Мухин играет постоянно, Титков появился в конце игры – он тоже в этой группе. Сильянов сегодня провел отличный матч, но это не его позиция – он правый защитник. Группа молодых ребят у нас растет и готовится.

(Артем Калинин)

Локомотив – Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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