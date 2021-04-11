Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых в матче 25-го тура Тинькофф-РПЛ против московского «Локомотива» (0:2).

«Почему красно-белые проиграли? Наверное, потому что два пенальти не назначили стопроцентных. Один на Промесе, а второй на Мозесе, где была рука. Я не утверждаю, что результат бы изменился, но судьи были обязаны поставить пенальти, а они этого не сделали. Влияет ли уход Тедеско? Не хочу вникать в эти нюансы, на это должны ответить игроки. Я не знаю, и никто не знает. Много факторов было не в пользу «Спартака». И один из самых главных — судейство. Недоволен, и это мягко сказано. На мой взгляд, судейство было необъективным», — сказал Кафельников «СЭ».

После поражения от «Локомотива» красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на 7 очков за пять туров до конца сезона.

(Артем Бухаев)