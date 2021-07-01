Николич рассказал о целях «Локомотива» на следующий сезон

Главный тренера «Локомотива» Марко Николич рассказал о целях команды на сезон-2021/22.

«Для меня цели на сезон всегда самые высокие. Я не могу по-другому. Как сказать игрокам, что у нас не самые высокие цели? Начинаем с Суперкубка. Как и сказал, хочется взять трофей. Осенью и лига Европы. В чемпионате есть только одна цель — самая высокая. Каким местом мы в конце будем довольны — зависит от многих обстоятельств. У меня цель одна. В лиге Европы цель — выход из группы, чтобы играть в футбол весной. Весной еще и Кубок. Это наше (смеется)», — рассказал Николич.

«Локомотив» в минувшем сезоне занял 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 17 июня «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкуборк России.