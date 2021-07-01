Николич — об отмене матча с «Галатасараем»: «Будет другой соперник вот и все»
13:22
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал отмену товарищеского матча с «Галатасараем».
«Какая проблема? Это одна товарищеская игра. На эту игру и так был запланирован молодой состав. Будет другой соперник вот и все», — сказал Николич.
Встреча должна была состояться 5 июля в Австрии, однако турецкий клуб отказался проводить матч. В последнем товарищеском матче 26 июня «Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» со счетом 6:1.
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