Николич рассказал, кого «Локомотив» планирует подписать в трансферное окно

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о втором сборе команды в Австрии, а также о возможных трансферах.

«Сегодня была первая тренировка Баринова и Жемалетдинова. В принципе, состояние хорошее. Ждем еще двух иностранцев. Потихоньку собираемся. Времени нет, через 15 дней уже игра за суперкубок. Нам хочется взять этот трофей. Мне нравится, как ребята работают. Но это только сборы, они ничего не гарантируют. Показатель будут игры.

Два иностранца — наш план. У нас закончил Чорлука, ушли еще пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону», — сказал Николич.

«Локомотив» проводит второй сбор в австрийском Бад-Вальстердорфе. Первый матч сезона команда проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».