Николич раскрыл причины трех поражений подряд

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:5).

— Не хочу говорить о трудном графике. Не думаю, что есть проблемы с желанием и эмоциями, но есть с концентрацией. Когда один теряет позицию, другой, то начинаются ошибки. Концентрация и футбольная дисциплина — причины поражений.

— К Райковичу будут санкции за удаление?

— Штраф то, что он не сыграет в следующем матче. Все допускают промахи, идет цепь ошибок, которые приходится исправлять защите. (Константин Алексеев)