Николич — о 1:0 с «Химками»: «Было бы ужасно, если бы ЦСКА не забрал эту победу»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

«Матч понравился: контроль игры, прессинг, количество моментов и ударов. Последних было 26! Беспокоит завершение — забивать надо намного раньше, тогда и игра будет складываться по-другому.

В перерыве сказал ребятам, что мне очень понравилось, как они играли без лишних нервов. Держали мяч, не торопились. В первом тайме был небольшой отрезок с тридцатой минуты, когда начали давить на соперника, начинали нервничать.

Рад, что ребята справились с этой ситуацией. Важная игра, важные три очка. Было бы ужасно, если бы не забрали эту победу. Мне даже нечего комментировать — полный контроль игры и заслуженные три очка. Будем продолжать в том же духе», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

Армейцы набрали 35 очков и занимают шестое место в РПЛ. Следующий матч в чемпионате команда проведет 16 марта против «Акрона».