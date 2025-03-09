Губерниев: «В игре «Локомотива» есть искорки, из которых разгорится пламя борьбы за медали»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» после возобновления чемпионата России.

После зимнего перерыва железнодорожники дважды сыграли вничью — в гостях с махачкалинским «Динамо» (1:1) и дома с «Ахматом» (1:1).

«Очень обидные результаты «Локомотива», я ждал другого. Эти ничьи равносильны поражению, нужно было брать шесть очков в матчах с этими соперниками. Видно, что команда немножко пробуксовывает. Но, тем не менее, есть искорки, из которых разгорится пламя борьбы за медали. Я не сомневаюсь в этом. Потенциал «Локомотива» очевиден», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» c 37 очками в 20 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.