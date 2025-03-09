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Владимир Кузьмичев — о жесте Вендела: «Это безобразный поступок»

Ана Горшкова
Корреспондент

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился мнением об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

Вендел был удален за то, что показал в сторону трибун средний палец.

«Здесь, наверное, другого мнения быть не может. Это недопустимо не только игрокам уровня Вендела, а вообще в принципе для любого футболиста, который находится на поле. Такие жесты недопустимы, даже если предположить, что с трибуны доносятся какие-то там нелицеприятные вещи: оскорбления или еще что-то. Надо понимать, что это сиюминутная слабость, но ты подводишь команду. Не только сам удаляешься, но и оставляешь коллектив в меньшинстве.

В данном случае хорошо, что игра складывалась и уже к тому моменту «Зенит» имел на одного игрока больше, но тем не менее. Я считаю, что это безобразный поступок. В следующем туре «Спартак» играет с «Зенитом». Тем более надо держать в голове, что следующий матч — за промежуточное первое место. Это только усиливает негатив, который так остался после жеста», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 19 матчах. «Зенит» идет на второй строчке с 43 очками в матче 20 тура. На первом месте находится «Краснодар» (43).

Источник: РБ Спорт
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
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