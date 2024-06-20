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Нетфуллин: «У Игнашевича есть все, чтобы стать лучшим тренером России»

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о работе под руководством главного тренера Сергея Игнашевича в ЦСКА и «Торпедо».

«Кому-то кажется, что он мало улыбается, но он выстроил отличную атмосферу в раздевалке. Еще меня удивило, насколько легко он смог трансформироваться из игрока в тренера. Он быстро убил в себе футболиста, даже какой-то паузы не потребовалось», — цитирует Нетфуллина Metaratings.ru.

Также футболист ответил на вопрос о том, есть ли у Игнашевича потенциал вырасти в большого тренера.

«Однозначно. На мой взгляд, у него есть все, чтобы стать лучшим тренером России. В «Торпедо» где-то ему, может быть, не хватило опыта. Когда он возглавил «Балтику», я четко понимал, что команда с ним выйдет в премьер-лигу. Вышли в суперфинал Кубка, бодро себя проявили весной, но, к сожалению, этого оказалось мало», — добавил он.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе из клуба.

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Игнашевич
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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15
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