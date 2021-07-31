Николич отказался обсуждать возможную распродажу лидеров «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем второго тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА не захотел обсуждать возможную распродажу лидеров команды. Вместо ответа на этот вопрос он поделился ожиданиями от матча.
«Я тренер команды, как вы знаете, — сказал Николич в эфире канала «Матч премьер». — Я люблю моих игроков, они хорошие ребят. Мы хорошо приготовились к этой игре, нам нужно показать это на поле. Это футбольный вопрос, я сам себе задал его и сам отвечу на него. Жду интересную игру сегодня».
Матч ЦСКА — «Локомотив» начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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