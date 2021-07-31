Николич отказался обсуждать возможную распродажу лидеров «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем второго тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА не захотел обсуждать возможную распродажу лидеров команды. Вместо ответа на этот вопрос он поделился ожиданиями от матча.

«Я тренер команды, как вы знаете, — сказал Николич в эфире канала «Матч премьер». — Я люблю моих игроков, они хорошие ребят. Мы хорошо приготовились к этой игре, нам нужно показать это на поле. Это футбольный вопрос, я сам себе задал его и сам отвечу на него. Жду интересную игру сегодня».

Матч ЦСКА — «Локомотив» начнется в 20.00 по московскому времени.