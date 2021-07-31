Рангник, Цорн и Леонченко присутствуют на матче ЦСКА — «Локомотив»
На матче 2-го тура Тинькорфф РПЛ ЦСКА — «Локомотив» присутствуют руководители железнодорожников.
На трибуне «ВЭБ Арены» сидят руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, технический директор Томас Цорн, заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и член совета директоров клуба Валерий Филатов.
Напомним, 23 июля Рангник приступил к работе в «Локомотиве». Цорн занял должность технического директора и вошел в департамент по спорту и развитию, который возглавил Рангник.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю