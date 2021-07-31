Алексей Березуцкий: «Активно не следим за той ситуацией, что происходит в «Локомотиве»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил шансы на то, что полузащитник Никола Влашич примет участие в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Хорват попал в число запасных.

«Мы совершенно не следим за статистикой прошлых матчей. Каждая новая встреча — новое событие. Из этого и состоит футбол.

Мы активно не следим за той ситуацией, что происходит в «Локомотиве». Нас интересует футбольный клуб ЦСКА. В любой топ-команде лиги есть футболисты, которые могут интересовать ЦСКА. Но конкретные фамилии я не назову.

У Влашича очень хорошая готовность. У него хорошие шансы появиться на поле», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».