Алексей Березуцкий: «Активно не следим за той ситуацией, что происходит в «Локомотиве»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил шансы на то, что полузащитник Никола Влашич примет участие в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Хорват попал в число запасных.
«Мы совершенно не следим за статистикой прошлых матчей. Каждая новая встреча — новое событие. Из этого и состоит футбол.
Мы активно не следим за той ситуацией, что происходит в «Локомотиве». Нас интересует футбольный клуб ЦСКА. В любой топ-команде лиги есть футболисты, которые могут интересовать ЦСКА. Но конкретные фамилии я не назову.
У Влашича очень хорошая готовность. У него хорошие шансы появиться на поле», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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