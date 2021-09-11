Николич оценил игру Бека Бека и Керка в матче с «Крыльями»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николича оценил игру полузащитника Алексиса Бека Бека и нападающего Джирано Керка в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).
— Как оцените игру Керка и Бека Бека?
— Это очень сложно. Лучшее, что у нас есть сейчас — глубина состава. Пришли новые игроки, их можно использовать по-разному. У нас 6 игроков, которые первый раз играют в РПЛ. Времени нет, мы должны это исправлять через игры. Так получилось, что во втором тайме мы выпустили вместо новичков тех футболистов, которые больше связаны с нашими задачами. Много талантливых парней, нужно чуть времени.
— Видите ли Бека Бека и Баринова вместе на поле?
— Я не готов обсуждать индивидуальные аспекты. У нас есть и Марадишвили, и Куликов. Футбол — командная игра. Будут играть те игроки, которые будут этого заслуживать. У нас появилась глубина состава, есть много игроков.
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