Булыкин заявил, что «Локомотив» сможет стать чемпионом в этом году

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча железнодорожников против «Крыльев Советов» (2:0) во встрече 7-го тура Тинькофф РПЛ.

«У «Локомотива» сильный состав. Скоро начнутся игры в Лиге Европы, там и посмотрим, на что команда способна, какой будет состав. Чемпионство? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я верю! Все может быть. Всегда мечтал, чтобы до последнего тура за чемпионство боролись несколько команд. Посмотрим, как говорится», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ. В следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября).

Московский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 15 очками после победы над самарцами.