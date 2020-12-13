Николич объяснил поражение от «Краснодара»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (0:5).

«У нас были грубые ошибки 3-4 раза, — сказал Николич в эфире канала «Матч премьер». — Удары и владение — почти одинаково, а результат 5:0. Надо подумать об этом, почему так.

Плохое начало игры, очень плохое, мы сделали много подарков. Как чувствуют себя игроки? Нормально, что мы чувствуем себя плохо после такого счета. Так и должно быть. Нужно готовиться к следующей игре«.