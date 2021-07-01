Николич объяснил, почему Игнатьев покинул «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал уход полузащитника Владислава Игнатьева в «Рубин».

«Уход Игнатьева? Это новая клубная стратегия. Когда я пришел, мы были одной из самых старых команд в России. Сейчас будем одной из самых молодых. Стоит похвалить ребят, которые ушли. Это игроки, которые играли много лет, Чорлука был капитаном. Но им всем 35-36 лет. В один момент надо закончить и писать новую историю.

Миранчук сам понимает, что ему делать. Мы общаемся. Он очень качественно провел первый сбор. Я доволен. Он один из самых талантливых русских футболистов. У него много качеств. Но я не тот человек, который будет делать ему скидку за его талант. Ему должно быть трудно, тогда потом будет легко. Тогда он сможет использовать весь свой потенциал», – сказал Николич.

30 июня стало известно, что «Локомотив» покинули Соломон Кверквелия, Эдер и Антон Коченков, а Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином».

«Локомотив» проводит второй сбор в австрийском Бад-Вальстердорфе. Первый матч сезона команда проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».