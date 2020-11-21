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Николич — о победе над «Арсеналом»: «Показали характер. Ведь играли в меньшинстве»

21:18
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич остался доволен исходом матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:0).

— Очень важные три очка для нас сегодня, — сказал тренер в эфире «матч Премьер». — Показали характер. Ведь играли в меньшинстве. И мы контролировали ход матча. У наших ворот не было опасности. Так и надо играть.

Локомотив — Арсенал Т

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