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Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии

12:25
Милан Бадель. Фото AFP
Милан Бадель. Фото AFP
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По данным «СЭ», Марко Николич, которого в ближайшее время должны назначить главным тренером «Локомотива», заинтересован в услугах Милана Баделя.

Права на 31-летнего опорного полузащитника принадлежат «Фиорентине», а нынешний сезон он проводит в «Лацио» — 19 матчей, 1 гол. Аренда обошлась римскому клубу в 700 тысяч евро.

На счету Баделя 50 матчей (2 гола) за сборную Хорватии, он вице-чемпион мира-2018.

Прошлым летом «СЭ» сообщал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Контракт с «Фиорентиной» у Баделя действует до лета 2022 года. (Константин Алексеев)

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