Николай Рассказов: "Забыли поражение, готовимся к "Енисею" с хорошим настроением"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов отметил, что у него отличное настроение перед матчем 24-го тура с "Енисеем". По его словам, команде нужно набирать очки.

– Отличное настроение. Сделали открытую тренировку, она прошла на позитиве, - отметил Рассказов. - Раздали автографы, пообщались. С хорошим настроением готовимся к матчу, забыли прошлое поражение, все отлично.

– Учитывая турнирную ситуацию, матч с "Енисеем" чуть ли не определяющий.

– Конечно, каждый следующий матч стал самым важным теперь. Обидно проиграли два матча, нам нужно набирать очки, ведь конкуренты будут их терять. Мы в свою очередь стараемся побеждать во всех матчах.

– Слова тренера о том, что "Спартак" еще борется за чемпионство поднимают дух?

– Конечно, мы всегда боремся за чемпионство. Мы играем в "Спартаке" – в великом клубе. Никогда не было такого, чтобы спартаковцы хотят занять второе или третье место. Мы всегда играем на победу, чтобы стать чемпионами.

– Как вскрывать автобус "Енисея"?

– Да мы весь сезон так играем, только пару матчей был открытый футбол. Так что все как обычно, нужно пытаться через фланги идти, где слабые точки команды. Где-то – через центр быстрыми передачами. В общем, все как обычно. Для нас важен контроль мяча, нужно меньше его терять в атаке, чтобы меньше было атак в наши ворота. (Александр Рогулев)