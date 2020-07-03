Защитник «Спартака»? Николай Рассказов поделился мнением о возобновлении чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.

— Играть после такого длительного перерыва непросто, скрывать не буду, — приводит слова Рассказова официальный сайт клуба. — Хотя думал, что физически будет даже сложнее. Матчи — это не беговые тренировки. Не зря на зимних сборах после отдыха проводят товарищеские игры: они важны для адаптации. Но нас хорошо подготовили. Понимаем, что сейчас матчи будут идти почти каждые три дня.

Мы проделали большую работу — с точки зрения как физической формы, так и психологии. Нельзя даже думать о том, что мы можем не справиться: это заведомо провальный путь. Главное — чтобы не было травм. Многие тренеры и игроки беспокоятся именно об этом, ведь пауза была очень длинной.