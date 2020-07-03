РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николай Рассказов: «Играть после такого длительного перерыва непросто. Главное — чтобы не было травм»

3 июля 2020, 11:32
Теги:

Защитник «Спартака»? Николай Рассказов поделился мнением о возобновлении чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.

— Играть после такого длительного перерыва непросто, скрывать не буду, — приводит слова Рассказова официальный сайт клуба. — Хотя думал, что физически будет даже сложнее. Матчи — это не беговые тренировки. Не зря на зимних сборах после отдыха проводят товарищеские игры: они важны для адаптации. Но нас хорошо подготовили. Понимаем, что сейчас матчи будут идти почти каждые три дня.

Мы проделали большую работу — с точки зрения как физической формы, так и психологии. Нельзя даже думать о том, что мы можем не справиться: это заведомо провальный путь. Главное — чтобы не было травм. Многие тренеры и игроки беспокоятся именно об этом, ведь пауза была очень длинной.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-03-nikolay_rasskazov_ya_stal_po-sportivnomu_zleye/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9313
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир