Николай Рассказов: «Играть после такого длительного перерыва непросто. Главное — чтобы не было травм»
Защитник «Спартака»? Николай Рассказов поделился мнением о возобновлении чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.
— Играть после такого длительного перерыва непросто, скрывать не буду, — приводит слова Рассказова официальный сайт клуба. — Хотя думал, что физически будет даже сложнее. Матчи — это не беговые тренировки. Не зря на зимних сборах после отдыха проводят товарищеские игры: они важны для адаптации. Но нас хорошо подготовили. Понимаем, что сейчас матчи будут идти почти каждые три дня.
Мы проделали большую работу — с точки зрения как физической формы, так и психологии. Нельзя даже думать о том, что мы можем не справиться: это заведомо провальный путь. Главное — чтобы не было травм. Многие тренеры и игроки беспокоятся именно об этом, ведь пауза была очень длинной.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-03-nikolay_rasskazov_ya_stal_po-sportivnomu_zleye/