Николай Писарев: «Уговаривал Шейдаева сделать свой выбор в пользу сборной России»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как пытался уговорить форварда «Динамо» Рамиля Шейдаева выступать за Россию.

— Шейдаев играл под моим началом в молодежной сборной России, — цитирует Писарева Azierisport. — Он сделал выбор в пользу сборной Азербайджана, хотя я уговаривал его хорошо подумать и сделать свой выбор в пользу России. Я ему говорил, что у тебя есть шанс получить вызов в национальную команду. Но он выбрал Азербайджан, и я уважаю, его выбор. Желаю ему продолжить прогрессировать.

Мало играет в «Динамо»? Там тяжело сейчас. Команду лихорадит. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим футболистом. Желаю ему заиграть в полной мере, если даже не в «Динамо», то в другом клубе.

В июле 2016 года Шейдаев получил гражданство Азербайджана и стал выступать за сборную страны. Летом нападающий перешел из «Крыльев Советов» в «Динамо». В составе москвичей 23-летний форвард провел 8 матчей РПЛ и сделал результативную передачу.