Николай Наумов: "Смолов, в конце концов, должен заиграть в "Локо"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал игру железнодорожников против "Крыльев Советов" в матче 18-го тура РПЛ (2:2). По его словам, "Локо" не нужно усиление состава, но форвард Федор Смолов должен наконец-то вписаться в состав команды.

– Никто "Локо" и не нужен. Состав сбалансирован, укомплектован. Есть опытные, есть – молодежь, - сказал Наумов. - Посмотрите, как здорово выглядят братья Миранчук. Фарфан еще прибавит. Ну и Смолов еще, в конце концов, должен заиграть.

– В субботу он вышел только на замену…

– Да. И не очень хорошо себя проявил. Если так продолжится, Семин не будет доверять ему место в составе. Смолову нужно делать выводы, пора перестраиваться, вписываться в игру "Локо". (Виталий Айрапетов)

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