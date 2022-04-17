КДК РФС может рассмотреть эпизод с потасовкой игроков в матче «Сочи» — «Локомотив»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, при каких условиях возможно рассмотрение эпизода матча «Сочи» — «Локомотив» (2:2) в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Прямые красные карточки КДК РФС рассматривает автоматически. Потасовка? Если делегат матча в протоколе и раппорте обозначит эту ситуацию, тогда мы будем рассматривать. Сейчас без комментариев, пока нет раппорта делегата», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 60-й минуте арбитр Василий Казарцев показал прямые красные карточки нападающему «Локо» Яну Кухте и защитнику «Сочи» Родригу. Кухта и Родригу упали в штрафной зоне, после чего игрок «Локомотива» попытался встать и коленом придавил сочинского футболиста, а бразилец в ответ ударил соперника ногой сзади.

Отметим, что после двух удалений игроки едва не устроили потасовку на поле, а затем при входе в подтрибунное помещение.