Наумов: «Думаю, это уже все. Но Глушаков еще хочет играть, думает, что есть силы»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из «Химок» в медиалигу.

«Думаю, это уже все. Но человек еще хочет играть, думает, что есть силы. Медиалига – это интересный проект, а СКА – это Ростов, откуда сам Денис. Можно только похвалить такое стремление, очень правильное решение. В «Химках» было видно, что это уже не тот Глушаков, который был раньше. Возраст свое уже берет, это природа, дважды в одну речку не войдешь. Если заканчиваешься, надо заканчивать.

Скандалы всегда бывают. Не скажу, что у Глушакова их было много, но были неприятные моменты. Я знаю Глушакова очень хорошо и это не скандальный человек. Это обычный парень, нормальный. Да, он может резко сказать что-то, переборщить, постоять за себя. Не стоит ставить на него клеймо скандального человека», – цитирует Legalbet Наумова.

3 октября футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.