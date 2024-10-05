Козлов: «Самый крутой игрок в истории футбола еще не родился»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов считает, что лучший футболист в истории еще не родился.

— Самый крутой игрок в истории футбола, мне кажется, еще не родился, — приводит пресс-служба клуба слова Козлова. — Будущее футбола впереди еще. Мне кажется, тот уровень, который Месси и Роналду показали — это сейчас пик, выбирать тяжело, но будет игрок, который будет сильнее их двоих.

— За счет всех новых технологий?

— Мне кажется, да.

— То есть ты не имеешь ввиду себя?

— Нет, конечно (улыбается). Будут лучше, конечно.