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Диего Коста назвал лучших игроков в истории футбола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Диего Коста.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бразильский защитник «Краснодара» Диего Коста назвал игроков, которых считает лучшими в истории футбола.

«Пеле или Марадона? Для меня, конечно, это будет Пеле, потому что я бразилец. Но мне кажется, что лучшие, наверное, Адриано, Феномен Роналдо, есть много других бразильцев. Роналдиньо и Неймар — великие игроки, поэтому мне вспоминаются эти имена, когда спрашивают про лучших футболистов Бразилии и мира», — приводит пресс-служба клуба слова Косты.

25-летний бразилец перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу» в июле 2024 года. Его контракт рассчитан до 2029 года.

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Источник: Официальная страница «Краснодара»
Неймар Сантос
Пеле
Роналдо
Футбол
ФК Краснодар
Адриано Рибейро
Диего Коста (Краснодар)
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