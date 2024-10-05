Диего Коста назвал лучших игроков в истории футбола

Бразильский защитник «Краснодара» Диего Коста назвал игроков, которых считает лучшими в истории футбола.

«Пеле или Марадона? Для меня, конечно, это будет Пеле, потому что я бразилец. Но мне кажется, что лучшие, наверное, Адриано, Феномен Роналдо, есть много других бразильцев. Роналдиньо и Неймар — великие игроки, поэтому мне вспоминаются эти имена, когда спрашивают про лучших футболистов Бразилии и мира», — приводит пресс-служба клуба слова Косты.

25-летний бразилец перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу» в июле 2024 года. Его контракт рассчитан до 2029 года.