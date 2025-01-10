Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Ларин — о заявлениях Федорищева: «Если он посчитал нужным сказать это, значит на то есть основания»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о коррупционном скандале в российском футболе.

— История с Федорищевым утихла, наберет ли она новые обороты?

— Сложно что-то комментировать, могу сказать так, как говорят большинство моих коллег: «Если он посчитал нужным сказать такие слова, значит, на то есть какие-то основания». Что будет дальше я не знаю.

— Насколько все будет масштабно?

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что абсолютно не в повестке, как сейчас принято говорить. Я приехал на кубок Колыванова и получаю огромное удовольствие от того, как играют дети и это моя стихия. Все, что происходит в профессиональном футболе и вокруг него — не для меня. Я в очередной раз это понял и очень счастлив, что мне удалось побывать здесь, на этом турнире.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема. Позже чиновник рассказал, что предоставил имеющиеся у него факты в правоохранительные органы.

Александр Абустин

ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
Читайте также
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
FT сообщила о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»
Кузьмичев — о коррупционном скандале: «Ситуация напряженная, может получиться что угодно»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Складывается впечатление, что история больше про его предшественника»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Пока нет фактов, сложно во что-то поверить»
Агент Кузьмичев: «Нет мыслей, что судья предвзят. Скорее, у него низкая квалификация»
Кузьмичев: «Когда работал в «Локомотиве», даже намеков на коррупцию не было»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Ларин — о легионерах в чемпионате России: «Не понимаю, зачем в нынешнее время порядка 180 иностранцев играет в РПЛ»
Ларин — об игре Зиньковского в «Спартаке»: «Не полностью оправдал ожидания»
Ларин назвал лучших российских футболистов РПЛ до 20 лет
Ларин оценил результаты «Крыльев» в первой части РПЛ: «Находятся на том месте, которое заслужили»
Тимур Гурцкая — об уровне РПЛ: «Мы привыкли ругать свое, но не все так плохо»
Клаудиньо отправится за 20 миллионов евро в Бразилию? Зделар интересен «Рейнджерс», за Кварацхелию борются «ПСЖ» и «МЮ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ларин оценил результаты «Крыльев» в первой части РПЛ: «Находятся на том месте, которое заслужили»

Ларин назвал лучших российских футболистов РПЛ до 20 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости