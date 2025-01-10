Ларин оценил результаты «Крыльев» в первой части РПЛ: «Находятся на том месте, которое заслужили»

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался об игре самарского клуба в первой части сезона РПЛ-2024/25.

— Как оцените первую часть сезона в исполнении «Крыльев Советов»?

— Я бы сказал, что она была скомканная. Но, наверное, «Крылья Советов» сейчас находятся на том месте, которое и заслужили.

— То есть 10 строчка в чемпионате — приемлемый результат?

— Да, думаю, по итогам чемпионата будут выше, но сейчас они находятся на том месте, которое с учетом всех обстоятельств они заслужили.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

Александр Абустин