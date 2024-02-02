Николай Комличенко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— На кого ставишь в гонке за чемпионство?

— «Краснодар». Читал, что у «Зенита» какие-то проблемы. Будет интересно, нет какого-то суперлидера. Возможно, будет непонятно до последнего тура.

— Если «Краснодар» выиграет, позвонишь Галицкому?

— Никогда в жизни ему не набирал, но тут, конечно, поздравлю. Это будет супер. Думаю, все выпускники академии будут рады.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков). Замыкает тройку «Динамо» (32 очка).