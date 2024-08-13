Сперцян: «Коста и Козлов — очень хорошие футболисты»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением об адаптации новых футболистов в команде.

«Все новички отлично влились в команду, мы помогли им с этим. Коста и Козлов — очень хорошие футболисты. Думаю, они уже адаптировались», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

После четырех туров РПЛ «Краснодар» набрал 6 очков. В следующем туре команда 18 августа сыграет дома с «Пари НН».