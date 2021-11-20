Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил работу арбитра Алексея Сухого в первом тайме матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1-1).

«Сухому очень тяжело, потому что матч очень интересный, много борьбы. Очень непростая игра для судейства. В принципе это было предсказуемо, поскольку игры «Спартака» и «Краснодара» всегда проходят в эмоциональной борьбе. Моментов хватает, и очень непросто судье управлять таким матчем», — сказал Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Арбитр также поделился впечатлениями от двух прецедентов с назначением пенальти.

«Надо еще раз более внимательно посмотреть эпизод с первым пенальти, где произошло касание ноги Джордана Ларрсона. Как минимум, это нарушение правил: судья отстал от момента в этой ситуации, потому что последовала длинная передача. Здесь точно ошибочно не зафиксировано нарушение правил. Что касается второго эпизода, защитник в борьбе с нападающим проигрывает позиционную борьбу и ему ничего не остаётся делать, как сбивать нападающего», — добавил Николаев.