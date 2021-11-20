В перерыве матча «Краснодар» — «Спартак» между игроками чуть не произошла драка в подтрибунном помещении
В перерыве матча 15-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак» между игроками чуть не произошла драка в подтрибунном помещении.
Как рассказал один из комментаторов матча Дмитрия Жичкин в прямом эфире, нападающий «быков» Джон Кордоба вел себя очень агрессивно и был готов ввязаться в драку. Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк орал: «Это позор!»
«Спартак» забил гол с пенальти в добавленное к первому тайму время. Отметим, что нападающий Александр Соболев не забил первый удар, но арбитр Алексей Сухов велел повторить попытку.
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