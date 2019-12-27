Никола Влашич: «Знаю, что могу играть в больших клубах. Посмотрим, что будет летом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопрос, может ли он покинуть команду по окончании сезона.

— Я всегда верю в себя и знаю, что могу играть в самых больших клубах, но я не думаю об этом, я не хочу терять концентрацию из-за того, на что я не могу повлиять, — цитирует хорвата 24 sata. — Именно клуб решает, они в конечном итоге скажут, хотят ли продать меня, когда и за какую сумму. Рынок игроков в последнее время немного сумасшедший, цифры могут быть нереалистичными. Посмотрим, что будет летом, бессмысленно что-то говорить заранее. Хочу сначала помочь клубу, потом сборной.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 26 матчей за ЦСКА и забил восемь мячей при шести голевых передачах.