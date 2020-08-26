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Никола Влашич: «Вратарь «Краснодара» заслуживает высших похвал, но ЦСКА наиграл на большее»

26 августа 2020, 23:14

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы заслужили победу в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (1:1). Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

— Мы заслуживали большего. Когда играешь хорошо, а команда не добивается результата, уже неважно, как ты играл, главное — это командный результат, — сказал Влашич в эфире «Матч премьер». — Сегодня их вратарь заслуживает высших похвал, потому что он спас в большом количестве моментов. Но такого результата мы не заслужили, наиграли на большее.

Краснодар — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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