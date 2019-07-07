Никола Влашич: "Остался в ЦСКА, потому что хотел играть именно в этом клубе"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о продлении контракта с армейцами. Хавбек в сезоне-2018/19 выступал в ЦСКА на правах аренды, летом столичный клуб выкупил его у "Эвертона".

– Руководство ЦСКА говорило, что большую роль в том, что вы остались, сыграло ваше желание продолжить карьеру в этом клубе. Расскажите об этом.

– Я очень хотел остаться в ЦСКА. Был много опций, но я хотел играть именно в этом клубе. Это мое окончательное решение, и я рад быть частью великой команды. Это был объективный выбор. Я приехал из команды, где сидел без практики. В ЦСКА заиграл и стал частью команды. Это было моим единственным решением, и я уверен, что оно правильное. У меня было очень много предложений. Мои друзья и все, кто меня знает, рады, что я остался в ЦСКА. Родители знали о ходе переговоров. Для них не был новостью мой переход. Те, кто не одобрил этот трансфер, мне безразличны.

– Какие у вас были варианты, кроме ЦСКА?

– Не могу говорить о тех вариантах, которые были. Куда важнее, что я остался в ЦСКА. Мне приятно здесь находиться.

– Какова разница между жизнью в Англии, Хорватии и в Москве?

– В Москве ближе к Хорватии. Да и погода здесь лучше, чем в Англии. Жизнь и быт тут ближе к моего менталитету. Мне комфортно здесь находиться. Кроме Москвы в России мне понравился Питер. Очень хороший город, я влюбился в него. (Елена Григорьевская)