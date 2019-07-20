Никола Влашич: "Гол "Оренбурга" создал определенные трудности"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отметил, что матч 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) получился непростым. Хорват смог забить первый мяч армейцев в этой игре.

– Очень трудный матч, долго не могли забить. Очень долго держалась нулевая ничья, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Влашич. – Вроде удалось дважды забить, но и "Оренбург" отыграл один мяч, что привело к определенным трудностям. У нас были еще шансы отличиться, но забить больше не получилось. Конечно, нужно отметить сэйв Акинфеева в конце игры. Этот матч был лучше, чем в Самаре неделей ранее. Мы много работаем над улучшением игры.