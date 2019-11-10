Никола Влашич: «Если хотим в Лигу чемпионов, то должны обыгрывать более слабые команды»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги победного матча с «Сочи» (3:2). По его словам, результат справедлив.

— Мы взяли очень важные три очка, прервали серию неудач, что поможет нам обрести уверенность в дальнейшем, — сказал Влашич. — Считаю, что и в первом тайме мы были лучше, но практически ничего не позволив сопернику, пропустили два гола. Однако во втором тайме доказали, что сильнее. Забили два быстрых гола, после которых нам стало гораздо легче. Судейство? На мой взгляд, в наши ворота не стоило назначать пенальти, но у каждого свое мнение, рефери решил иначе. Рука в штрафной «Сочи»? Я не видел эпизода, не могу судить. Слышал только мнение партнеров, которые считают, что следовало назначить 11-метровый. Рад за Чалова, который забил великолепный мяч. Уверен, что он почувствует облегчение. Что касается итогов первого круга, то мы не можем быть довольными. С лидерами играли уверенно, а вот с аутсайдерами потеряли много очков. Если хотим в Лигу чемпионов, то должны обыгрывать более слабые команды. Но мы еще в гонке, будем бороться дальше. Сегодня болеем за ничью в матче «Локомотив» — «Краснодар». (Константин Алексеев)