Никита Волков и Илья Дмитриев подписали первые профессиональные контракты с «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контрактов с воспитанниками академии Никитой Волковым и Ильей Дмитриевым.

Оба игрока родились в 2008 году. Волков ранее занимался в академии «Краснодара», а Дмитриев тренировался в ФШ «Олимпия» и академии «Факела».

«Сочи» с 34 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров. В 27-м туре команда Дмитрия Хохлова на своем поле сыграет с «Ростовом».