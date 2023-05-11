Халилович: «В России просто нет другого такого нападающего, как Дзюба»

Тренер «Копера» Денис Халилович оценил уровень нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Уровень Дзюбы? Цифры говорят за него, просто посмотрите статистику. Это прекраснейший игрок, тут даже нечего обсуждать. В России просто нет другого такого нападающего. Его стиль игры, то как он двигается, как забивает... Никто не сравнится. Дзюба в свои 34 года по-прежнему один из лучших. И я уверен, что он легко поиграет на самом высоком уровне еще два года», — приводит «РБ Спорт» слова Халиловича.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.