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Сегодня, 16:49

Никита Медведев назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, кого считает лучшим вратарем России.

«Лучший вратарь России — Акинфеев. Он будет долго оставаться номером один. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым. Он легенда и до сих пор остается на высоком уровне. Все вратари в РПЛ сильные, но он держит уровень каждую игру», — приводит слова Медведева Sport24.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606191-nikita-medvedev-luchshiy-vratar-rossii-akinfeyev-on-budet-dolgo-ostavatsya-nomerom-odin
Игорь Акинфеев
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Джон Кордоба

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