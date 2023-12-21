Бителло рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться в РПЛ

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться в московской команде и органично влиться в коллектив.

«Я очень много работаю над собой, но ничего бы не произошло без моих одноклубников, которые мне помогали адаптироваться в команде по приезду: Фаби, Луи, Диего, Карра. Совместная работа с ними оказала очень большое влияние. Понятное дело, я пока не могу говорить по-русски. Но могу общаться со Смоловым и Тюкой, которые разговаривают со мной по-английски. Они мне тоже помогают», — приводит слова Бителло Metaratings.ru.

23-летний Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В 15 матчах за бело-голубых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.