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Сегодня, 16:32

Бителло рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться в московской команде и органично влиться в коллектив.

«Я очень много работаю над собой, но ничего бы не произошло без моих одноклубников, которые мне помогали адаптироваться в команде по приезду: Фаби, Луи, Диего, Карра. Совместная работа с ними оказала очень большое влияние. Понятное дело, я пока не могу говорить по-русски. Но могу общаться со Смоловым и Тюкой, которые разговаривают со мной по-английски. Они мне тоже помогают», — приводит слова Бителло Metaratings.ru.

23-летний Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В 15 матчах за бело-голубых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-dinamo-bitello-rasskazal-kak-emu-udalos-bystro-adaptirovatsya-v-rpl-317485/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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