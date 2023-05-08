Нигматуллин заявил, что весь «Спартак» играет нестабильно

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о выступлении «Спартака» в сезоне-2022/23.

«Спартак» играет крайне нестабильно после возобновления чемпионата, в принципе, как и весь «Спартак». Не стал бы винить во всех грехах именно вратаря. Здесь отвечает вся команда. А она играет, мягко говоря, нестабильно и рискует не попасть в тройку РПЛ", — приводит слова Нигматуллина Sport24.

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.