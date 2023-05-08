Булыкин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в следующем сезоне

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» победу железнодорожников над «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).

«Игроки «Локомотива» молодцы. Набрали хороший ход. Играют хорошо и физически себя чувствуют хорошо. А в «Сочи» чехарда с тренерами. Она повлияла на игру команды, и «Сочи» уже не такая грозная команда, как была в прошлом сезоне или же когда ее встряхнули главные тренеры. Сможет ли «Локомотив» в следующем сезоне поддерживать такой уровень игры? Конечно, сможет, и будут они бороться за медали», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опустился на 10-е место с 34 очками.