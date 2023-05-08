Личка заявил, что «Оренбург» стал лучше играть на выезде

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о гостевом поражении от ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«На выезде больше проигрываем, чем выигрываем? Да, мы проиграли ЦСКА 1:2, но последние игры на выезде команда побеждала и один раз сыграла вничью. Думаю, уже можно считать, что сейчас наши игры на выезде улучшились. Можно сказать, просто так сложилось, ха-ха», — приводит слова Лички Sport24.

«Оренбург» набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.