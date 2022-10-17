Шапич считает, что с Талалаевым «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ (0:1).

«Нам не повезло в игре против «Локомотива». Этот матч был очень важен для нас — дерби. Они забили и мы почти ничего не смогли создать, к сожалению», — приводит «РБ Спорт» слова Шапича.

Также он высказался о новом тренере команды Андрее Талалаеве.

«Андрей Талалаев — очень хороший тренер. Мы с ним провели всего лишь несколько тренировок, но он мне нравится. Уверен, с ним мы не вылетим из РПЛ. Мы сделаем все для этого. Надеюсь, уже в следующем матче мы заработаем первые очки», — добавил 25-летний игрок.

Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября.

На данный момент московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ (6 очков).