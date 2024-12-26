Гершкович считает, что надо поубавить аппетиты агентов

Председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал о работе футбольных агентов.

«Агенты есть во всем футбольном мире, но надо их в определенные рамки поставить, чтобы они соблюдали корректность. За прошлый год, насколько мне известно, наши клубы заплатили агентам в районе пяти миллиардов рублей. Поэтому здесь надо как-то их аппетиты поубавить. Вообще, по моим понятиям, агентам должны платить только футболисты, а не клубы. Нужно, чтобы агентская деятельность была на пользу футболу, а не во вред», — сказал Гершкович «РБ Спорт».

Гершкович добавил, что сейчас главные люди в футболе — судьи и агенты.