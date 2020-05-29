Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере. Один из них — Семин
19:55
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере. Ими оказались Юрий Семин, Олег Романцев и Валерий Четверик.
У Семина Нигматуллин играл в «Локомотиве», у Романцева — в «Спартаке» и сборной, а у Четверика — делал первые шаги на высшем уровне в КАМАЗе.
«Матч ТВ» напомнил о нашем с Юрием Павловичем Сёминым добром сотрудничестве матчем 1998 года «Спартак"-"Локомотив».?— ??? Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) May 29, 2020
?
Мои три любимых тренера — Сёмин, Романцев, Четверик. ??
?
Какая ваша тройка российских(советских) топ?
?
(музыка в видео:Ruslan Nigmatullin-Magical Dream pic.twitter.com/tr8WTfb0c8
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...