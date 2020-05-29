Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере. Ими оказались Юрий Семин, Олег Романцев и Валерий Четверик.

У Семина Нигматуллин играл в «Локомотиве», у Романцева — в «Спартаке» и сборной, а у Четверика — делал первые шаги на высшем уровне в КАМАЗе.