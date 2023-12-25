Аршавин назвал главный провал первой части сезона в РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о главном провале первой части сезона РПЛ.

«Больше всех понравились «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел». Меньше всего — «Урал», мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз», — приводит слова Аршавина «Газета.ru».

«Урал» перед паузой занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.